Страна Восточной Европы решила отказаться от российского газа

Минэнерго Венгрии: Отказ от российского газа произойдет к концу 2027 года

К 2027 году Болгария откажется от закупок российского газа. Об этом заявил министр энергетики этой восточноевропейской страны Жечо Станков. Его процитировало Politico.

Он подчеркнул, что такое развитие событий фактически остановит транзит российского энергоносителя для Венгрии и Словакии. Станков пояснил, что его страна согласовывает свои действия с европейским законодательством и политикой.

Он полагает, что к 1 января 2028 года потребление российского газа в Европе полностью прекратится. Впрочем, как отмечается, Венгрию и Словакию минуют проблемы, связанные с энергетической безопасностью, так как эти страны сумеют изыскать альтернативные пути покупки газа.

Болгария же консультируется с соседними странами по вопросу о проведении совместных тендеров на заключение долгосрочных контрактов на поставку сжиженного природного газа из США через Болгарию.

Ранее о планах Болгарии отказаться от транзита российского газа в 2026 году говорил глава ее правительства Росен Желязков.