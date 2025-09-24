Экономика
15:11, 24 сентября 2025Экономика

Европейская страна решила отказаться от транзита российского газа

Желязков: Болгария откажется от транзита российского газа в 2026 году
Вячеслав Агапов

Фото: Stoyan Nenov / Reuters

Болгария откажется от транзита российского газа в 2026 году. Об этом решении заявил глава правительства европейской страны Росен Желязков, его цитирует «Интерфакс».

По словам представителя властей, Болгария полностью обеспечивает как свою промышленность, так и население за счет импорта сжиженного газа.

«Мы, как часть Евросоюза, присоединимся к решениям ЕС о расторжении контрактов на использование или транзит российского природного газа в краткосрочной перспективе — в 2026 году», — пояснил Желязков.

Болгария прекратила импорт российской нефти с 1 марта 2024 года. Поставки сырья из РФ были снижены вдвое с 1 января, затем с 1 февраля они сократились до 25 процентов. С 1 марта произошла полная остановка импорта. При этом Евросоюз освободил страну от запрета на поставки российской нефти до конца 2024 года, но болгарские власти решили досрочно отказаться от закупок сырья из РФ.

Заменить нефть из России для нужд единственного нефтеперерабатывающего завода в Бургасе решили за счет казахстанской нефти и поставок из Ирака и Туниса. Опрошенные участники рынка полагают, что полноценной заменой российского сорта Urals может выступить казахстанская KEBCO.

