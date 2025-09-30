Интернет и СМИ
10:59, 30 сентября 2025Интернет и СМИ

Россиянам назвали группу продуктов для защиты от рака и образования тромбов

Врач Продеус рассказал, что подсолнечное масло и миндаль защищают от рака
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Nacho Fernández / Unsplash

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, иммунолог Андрей Продеус, кардиолог Герман Гандельман и офтальмолог Михаил Коновалов, назвали группу продуктов, регулярное употребление которых защитит от рака. Об этом они рассказали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале, выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

Малышева призвала россиян включить в рацион продукты, богатые витамином E. К ним специалистка отнесла масло зародышей пшеницы, подсолнечное масло, семена подсолнечника и миндаль.

Как объяснил Продеус, витамин E является антиоксидантом, который укрепляет иммунитет и снижает риски развития рака. Кроме того, продукты с этим витамином препятствуют образованию тромбов, отметил Гандельман.

Еще одним полезным свойством подсолнечного масла и других продуктов из этой группы Коновалов назвал защиту от катаракты. «Проводили огромное исследование в Китае, посмотрели 400 тысяч человек и доказали, что (...) потребление витамина Е (...) страхует нас от помутнения хрусталика [глаза]», — уточнил он.

Ранее Малышева, Гандельман и Коновалов в программе «Жить здорово!» назвали завтрак, снижающий давление. Специалисты предложили россиянам приготовить простое блюдо с кукурузными отрубями.

