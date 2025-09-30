Бывший СССР
Пушилин рассказал о продвижении российских войск в Красноармейске

Пушилин: Армия РФ продвигается в Красноармейске и на ключевых направлениях
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Армия России продвигается в Красноармейске (украинское название — Покровск), а также по нескольким ключевым направлениям на этом участке фронта. Об этом сообщает глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24».

«Мы увидели, что наши подразделения продвигаются по нескольким ключевым направлениям. Это и Добропольский выступ, который противник уже информационно несколько раз и срезал, и убирал, и нивелировал угрозы. Но нет, наши бойцы, наоборот, продолжают там мало того что удерживать позиции, [еще] и расширяют зону контроля», — сказал он.

Пушилин отметил, что бои также идут в районе Удачного. Кроме того, по его словам, российские войска продвигаются в непростых условиях городских боев.

Ранее стало известно, что российские военные заставили украинских солдат покинуть позиции на главном вентиляционном стволе крупнейшего в ДНР угольного предприятия. Как рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский, речь идет о шахте предприятия «Покровское» к западу от Красноармейска.

