Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:57, 30 сентября 2025Россия

Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент Путин поздравил жителей России с Днем воссоединения с новыми регионами
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Обращение лидера государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, – поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», — заявил Путин.

Ранее президент сообщил, что Москва стала крепким тылом для армии России, а десятки тысяч жителей города участвуют в специальной военной операции (СВО). Путин указал на то, что военнослужащие, которые получили ранения, проходят лечение и реабилитацию в больницах столицы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Премьер Польши заявил об уже идущей «войне нового типа» с Россией

    Минобороны Швеции опровергло утверждение Украины о поставках истребителей Gripen

    Елена Летучая в бикини поплавала в бассейне

    Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

    В России назвали средний размер социальной пенсии в 2026 году

    Министр обороны приказал начать осенний призыв

    Путин перечислил ключевые вопросы для новых российских регионов

    Мерц заявил об окончании мира в Германии

    Украинский город подвергся массированному налету дронов

    Глава МИД Венгрии ответил на обвинения Киева в нарушении границы дронами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости