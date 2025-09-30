Путин поздравил россиян с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент Путин поздравил жителей России с Днем воссоединения с новыми регионами

Президент РФ Владимир Путин обратился с поздравлением к россиянам в честь Дня воссоединения Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей с Россией. Обращение лидера государства опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Мы с вами сделали то, что должны были сделать, и гордимся этим, – поддержали своих братьев и сестер в их твердом, ответственном выборе. Сегодня, защищая этот выбор, поднимаются в атаку наши бойцы и командиры, ведет праведную битву и трудится вся страна, вся Россия», — заявил Путин.

Ранее президент сообщил, что Москва стала крепким тылом для армии России, а десятки тысяч жителей города участвуют в специальной военной операции (СВО). Путин указал на то, что военнослужащие, которые получили ранения, проходят лечение и реабилитацию в больницах столицы.