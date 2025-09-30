Блогер чуть не потерял палец из-за умного кольца Samsung

Поврежденное умное кольцо Samsung зажало палец блогеру

Популярный блогер под ником ZoneOfTech чуть не оказался без пальца из-за умного кольца Samsung. Об этом сам автор сообщил в своем X.

По словам ютубера, имеющего на своем канале 1,63 миллиона подписчиков, он обнаружил, что его смарт-кольцо Samsung Galaxy Ring увеличилось в размерах перед авиаперелетом. Судя по всему, пришла в негодность батарея девайса, которая вздулась и зажала палец. ZoneOfTech удалось снять аксессуар только с помощью врачей.

Автор признался, что дефектное кольцо сжало его палец и причинило сильную боль. Также его не пустили на самолет из-за риска возгорания устройства. Он попробовал снять кольцо, смочив палец мылом, но это не помогло — кольцо лишь еще больше увеличилось в размерах. В итоге блогеру пришлось отказаться от полета и обратиться к врачам, которые с помощью инструментов сняли Galaxy Ring с пальца.

«Больше никогда не буду носить смарт-колец», — признался своим подписчикам автор. В комментариях к его блогу отметились представители технической поддержки Samsung UK. Они попросили ZoneOfTech связаться с компанией и рассказать об инциденте подробнее.

Журналисты издания Neowin изучили соцсети и форумы Samsung в поисках похожих ситуаций, но не нашли других сообщений о вздувшемся аккумуляторе Galaxy Ring. Они заключили, что это мог быть единичный случай.

