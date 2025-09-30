Наука и техника
11:46, 30 сентября 2025Наука и техника

Представлен клон iPhone Air

Представлен Moto X70 Air, которого считают клоном iPhone Air
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Motorola

Компания Motorola представила новый ультратонкий смартфон. Об этом сообщает издание GSM Arena.

В соцсетях фирмы появился тизер Moto X70 Air — нового ультратонкого телефона. Журналисты медиа заявили, что он очень напоминает iPhone Air. Так, аппарат также позиционируют как сверхтонкий телефон, он имеет Air в названии и похожие рекламные материалы, которые создавались для продвижения iPhone Air.

По слухам, «клон iPhone Air» будет основан на флагманском процессоре Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Судя по фотографиям, на которых девайс изображен сбоку, он получит как минимум двойную камеру и несколько физических кнопок. Толщина и вес корпуса гаджета не раскрывается.

Moto X70 Air выйдет в продажу в конце октября. В Motorola заявили, что смартфон будет доступен в Китае — о выходе устройства на глобальный рынок ничего не известно.

Apple iPhone Air был представлен 9 сентября. Смартфон получил корпус толщиной 5,6 миллиметра, 6,5-дюймовый OLED-дисплей, чип A19 Pro, 12 гигабайт оперативной памяти и одинарную 48-мегапиксельную камеру.

Ранее оказалось, что российские потребители оказались мало заинтересованы в ультратонком iPhone Air. В «М.Видео-Эльдорадо» рассказали, что Air выбрали лишь 4 процента покупателей новых смартфонов Apple.

