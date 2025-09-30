Российских студентов захотели проверить на принятие традиционных ценностей

Россиян захотели начать проверять на принятие традиционных ценностей. Речь идет о разработке специального приложения для оценки уровня духовно-нравственных ценностей студентов вузов, передает ТАСС.

Предполагается, что студенты должны будут пройти онлайн-тестирование, ответив как на открытые, так и закрытые вопросы, а также пройдя задания с вариантами ответов. Результаты будут оцениваться по пяти направлениям — образовательное, патриотическое, этическое, культурное, социально-ориентированное. Также будет учитываться поведенческий коэффициент тестируемого.

Отмечается, что администраторы смогут самостоятельно формировать тесты, методики и шкалы оценивания, а платформа будет лишь наглядно демонстрировать ключевые показатели и результаты анализа.

Техническое задание для разработки приложения уже опубликовано на портале госзакупок. Тендер выиграла компания, предложившая минимальную сумму реализации — 1,3 миллиона рублей (при изначальной цене контракта 15 миллионов рублей). Работы должны быть выполнены в течение 15 дней, а система — адаптирована для работы на всех типах устройств, включая мобильные.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Позднее глава государства заявил, что России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу.