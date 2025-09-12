Путин призвал держать баланс между сохранением ценностей и открытостью

Путин призвал к балансу между открытостью и сохранением национальных ценностей

России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщается на сайте Кремля.

До этого российский лидер назвал «рецепт успеха» для России. Как отметил глава Кремля, стране стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям. Однако он подчеркнул, что делать это нужно, опираясь на традиционные ценности.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Закон обязует владельцев социальных сетей и аудиовизуальных сервисов блокировать произведения.