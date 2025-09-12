Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:57, 12 сентября 2025Россия

Путин призвал держать баланс между сохранением ценностей и открытостью

Путин призвал к балансу между открытостью и сохранением национальных ценностей
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Вячеслав Прокофьев / РИА Новости

России нужно стремиться к балансу между сохранением национальных ценностей и открытостью к влиянию новшеств, которые способствуют прогрессу. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании XI Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, сообщается на сайте Кремля.

До этого российский лидер назвал «рецепт успеха» для России. Как отметил глава Кремля, стране стоит добиваться лидерства по стратегическим направлениям. Однако он подчеркнул, что делать это нужно, опираясь на традиционные ценности.

Ранее стало известно, что президент России подписал закон о запрете фильмов, дискредитирующих российские традиционные ценности. Закон обязует владельцев социальных сетей и аудиовизуальных сервисов блокировать произведения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «От Крайнего Севера до Черного моря». НАТО проведет военную операцию после инцидента с дронами в Польше

    Трамп начал расследование в отношении Джорджа Сороса

    Четырехкратный олимпийский чемпион пожаловался на размер пенсий

    Симоньян назвала знак победы России в СВО

    Врач 30 лет хранил тела супружеской пары в морозилке

    «Низший уровень юмора». Зумеры восстали против миллениалов и издеваются над их шутками. Почему поколение Z не считает их смешными?

    На Украине сообщили о новой операции «Поток»

    Назван способ сохранить мужское здоровье после 30 лет

    Раскрыты новые детали о подозреваемом в убийстве Чарли Кирка

    Путин назвал семью главным хранителем культуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости