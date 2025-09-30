Экономика
10:16, 30 сентября 2025

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

МВД: Мошенники стали рассылать сообщения арендаторам жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Мошенники начали рассылать арендаторам сообщения с просьбой оплатить жилье по другим реквизитам. О новой схеме россиян предупредили в МВД, передает РИА Новости.

Злоумышленники представляются собственниками жилья и сообщают съемщику, что банковские реквизиты для оплаты аренды изменились. После того, как арендатор переводит деньги по новым реквизитам, мошенники перестают выходить на связь. По данным ведомства, одной из жертв новой схемы стала медсестра, которая перевела лжеарендодателю более 30 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что мошенники стали чаще обманывать россиян под предлогом замены ключей домофона. Злоумышленники звонят жертве и представляются специалистами по замене ключей, после чего просят назвать пришедший в СМС код якобы для регистрации в системе. В результате они получают доступ к личным аккаунтам россиян.

