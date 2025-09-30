Забота о себе
Россиян предупредили об опасности сала

Врач Сластен: В день следует есть не более 20-30 граммов сала
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Global Look Press

Следует есть не более 20-30 граммов сала в день — большее количество грозит атеросклерозом и повышением холестерина. Об опасности сала россиян предупредила врач-гастроэнтеролог Марьинской амбулатории Красногорской больницы Юлия Сластен в интервью РИА Новости.

«Это количество допустимо для взрослого человека при отсутствии заболеваний печени, желчного пузыря и выраженного атеросклероза. В таком количестве сало не принесет вреда, а напротив, обеспечит организм энергией и необходимыми жирными кислотами», — сказала она.

По ее словам, сало лучше есть с тонким ломтиком ржаного хлеба и свежими овощами, поскольку так жир будет лучше усваиваться. Врач также напомнила, что в 100 граммах сала содержится около 800 калорий.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова назвала неожиданное полезное свойство мороженого. По ее словам, оно может временно облегчить боль в горле.

