Врач назвала неожиданное полезное свойство мороженого

Врач-терапевт Чернышова: Мороженое может временно облегчить боль в горле

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с aif.ru, что мороженое может временно облегчить боль в горле.

«Из-за холода немного сокращаются сосуды и уменьшается отек. Получается небольшой обезболивающий эффект», — пояснила медик. Однако мороженое не лечит больное горло и не стоит им увлекаться даже для облегчения состояния, подчеркнула собеседница издания.

Она уточнила, что при некоторых заболеваниях нельзя употреблять этот десерт. В частности, Чернышова назвала ларингит — воспаление голосовых связок. Болезнь сопровождается осиплостью голоса или затруднением речи.

«В этом случае мороженое точно нельзя, потому что на связки холод действует плохо, это усугубляет заболевание и может привести к осложнениям», — предупредила специалистка. Она посоветовала лечить горло с помощью пастилок или таблеток для рассасывания.

