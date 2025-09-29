Забота о себе
17:31, 29 сентября 2025Забота о себе

Россиянам раскрыли способ быстро избавиться от кашля

Терапевт Якиманская: Противокашлевые средства могут спровоцировать пневмонию
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: nensuria / Getty Images

Чтобы вылечить кашель, нужно понять его причину, заявила терапевт Юлия Якиманская. Способ быстро избавиться от неприятного симптома она раскрыла в беседе с Life.ru.

Врач подчеркнула, что волшебной таблетки для мгновенного исцеления от кашля не существует. Однако, по ее словам, если правильно начать лечение, можно значительно сократить время, требуемое для выздоровления. Первое, что она посоветовала сделать для этого, — определить вид кашля. Она уточнила, что влажный кашель сопровождается выделением мокроты, а сухой — проявляется першением и раздражением горла.

Терапевт отметила, что при влажном кашле пациенту могут назначить муколитики для разжижения мокроты и отхаркивающие средства, чтобы усилить ее выведение. Также полезно делать ингаляции и легкий массаж спины постукивающими движениями. При сухом кашле, по словам Якиманской, нужны средства, которые смягчают горло и уменьшают интенсивность приступов. Однако она подчеркнула, что самостоятельно назначать себе противокашлевые средства нельзя, и пояснила, что они могут спровоцировать застой мокроты и пневмонию.

Терапевт добавила, что при любом типе кашля рекомендуется теплое обильное питье, щадящий режим работы и учебы. Полезно также проветривать помещение и увлажнить воздух, например повесить в комнате мокрое полотенце и сделать влажную уборку.

Ранее врач-терапевт Руслан Мухаметкулов рассказал, как собрать аптечку к сезону гриппа и простуд. По его словам, подготовку нужно начинать с ревизии старых лекарств и устранения препаратов с истекшим сроком годности.

