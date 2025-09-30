Моя страна
Россиян пригласили на праздник поэзии на родину Сергея Есенина

Всероссийский праздник поэзии пройдет в селе Константиново с 3 по 5 октября
Алина Черненко

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Специалисты платформы «Авито Путешествия» составили подборку значимых осенних мероприятий в разных городах России, которые позволят соотечественникам погрузиться в атмосферу искусства, музыки, гастрономии и поэзии. Список оказался в распоряжении «Ленты.ру».

Одно из осенних мероприятий, о котором рассказали представители платформы, — Всероссийский есенинский праздник поэзии. Он пройдет на родине Сергея Есенина, в селе Константиново Рязанской области, с 3 по 5 октября и будет приурочен к 130-летию со дня рождения поэта. В программе  — концерты, спектакли, поэтические батлы, музыкально-поэтические постановки и моноспектакль «Хулиган. Исповедь» с народным артистом Сергеем Безруковым. 

Любителей событийного туризма также приглашают на один из старейших российских кинофестивалей документального, короткометражного и экспериментального кино — «Послание к человеку». Он продлится с 17 по 24 октября в Санкт-Петербурге. Для гостей подготовят кинопоказы, мастер-классы и встречи с режиссерами. 

С 24 по 31 октября Новосибирск превратится в центр джазовой музыки. Там состоится Sib Jazz Fest, участников которого ждут выступления российских и международных артистов, включая музыкантов с Кубы, Ямайки и уникальный ансамбль из Узбекистана, сочетающий джазовые мотивы с центральноазиатской традицией. Завершится фестиваль концертом большого джазового оркестра Петра Востокова, который исполнит репертуар от свинга до джазовых интерпретаций классики и песен The Beatles.

Кроме того, 3 ноября в Выборге Ленинградской области пройдет гастрономический фестиваль «Крендель Фест», посвященный традиционным русским и европейским кренделям. Он объединит ремесленников, пекарей и гурманов, а также предложит гостям мастер-классы, дегустации и ярмарки. 

Ранее в Челябинской области прошел необычный фестиваль «Рожденные вместе». На нем собрались двойняшки и близнецы всех возрастов.

.
