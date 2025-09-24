Моя страна
19:48, 24 сентября 2025Моя страна

Необычный фестиваль близнецов прошел в России

Варвара Кошечкина
Кадр: Сетевое издание «Смотрим»

В Челябинской области прошел необычный фестиваль «Рожденные вместе», где собрались двойняшки и близнецы всех возрастов. О необычном мероприятии в Златоусте рассказал региональный ВГТРК.

Каждая пара подготовила собственную «визитку». За самых маленьких говорили родители. Так, россиянка Виктория Гладнева вспомнила, как четыре года назад узнала, что ждет двойню, и отметила: «Характеры очень разные. Очень. Но они меняются. Иногда одна немного чудит, другая — тоже».

Другие участники, Марина и Кристина Скачковы, рассказали, что внешнее сходство часто помогает им устраивать розыгрыши: «Мы когда-то одеваемся одинаково и разыгрываем учителя, всегда садимся на разных местах. Потом она не понимает, а где Кристина, а где Марина».

А вот Елена Семенова и Светлана Лайтм вспомнили истории про связь между близнецами. «Один из таких ярких примеров, наверное, когда Светлана рожала свою первую дочь. Это чувствовалось. Такие же ложные схватки, скажем так», — поделились они.

По словам организаторов фестиваля, подобные встречи редкость, но в Златоусте хотят сделать их традицией. «Мы очень надеемся, что фестиваль завоюет большую популярность среди наших жителей и будет проводиться ежегодно», — отметила методист Центра эстетического воспитания детей Светлана Егорова.

Ранее сообщалось, что после общения с российским президентом Владимиром Путиным сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы отправятся осуществить заветную мечту.

