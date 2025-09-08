Моя страна
10:27, 8 сентября 2025Моя страна

Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

Рассказавшие Путину о своей мечте сестры-близнецы осуществят ее в Волгограде
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

После общения с российским президентом Владимиром Путиным сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы отправятся осуществить заветную мечту. Девочки рассказали российскому главе, что больше всего хотят прыгнуть с парашютом, а после знаменательной встречи они пообщались с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который поможет им осуществить задуманное.

Так, он сообщил, что сначала курсанткам центра «Воин» предстоит пройти соответствующее обучение, которое состоится на базе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Близняшек научат укладывать парашюты и помогут отработать элементы прыжка.

После прохождения подготовки их ждет сам прыжок. Он запланирован на 15 сентября и произойдет в Волгограде.

Ранее стало известно о фотографии в центре единоборств в Санкт-Петербургском государственном морском техническом университете. На ней запечатлен молодой Владимир Путин, а рядом расположена подпись о том, что российский лидер в 1970-х участвовал в съемках в качестве каскадера.

    Все новости