Пообщавшиеся с Путиным российские близнецы отправятся осуществить заветную мечту

Рассказавшие Путину о своей мечте сестры-близнецы осуществят ее в Волгограде

После общения с российским президентом Владимиром Путиным сестры-близнецы Арьяна и Дарина Дагбацыреновы отправятся осуществить заветную мечту. Девочки рассказали российскому главе, что больше всего хотят прыгнуть с парашютом, а после знаменательной встречи они пообщались с главой Бурятии Алексеем Цыденовым, который поможет им осуществить задуманное.

Так, он сообщил, что сначала курсанткам центра «Воин» предстоит пройти соответствующее обучение, которое состоится на базе 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады. Близняшек научат укладывать парашюты и помогут отработать элементы прыжка.

После прохождения подготовки их ждет сам прыжок. Он запланирован на 15 сентября и произойдет в Волгограде.

