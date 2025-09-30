Забота о себе
21:04, 30 сентября 2025Забота о себе

Россиян призвали бороться с осенней депрессией сексом

Наталья Обрядина1

Фото: Unsplash

Россиянам стоит чаще заниматься сексом ради профилактики сезонной депрессии, считает психолог Вера Калантар. Этот способ профилактики осенней хандры публикует Shot в Telegram.

Калантар отметила, что в межсезонье депрессию во много провоцируют короткий световой день и плохая погода. Она объяснила, что недостаток солнечного света вызывает снижение синтеза гормонов радости, из-за чего снижается концентрация внимания и появляется сильная раздражительность.

Однако эти гормоны вырабатываются во время секса. По словам специалистки, регулярная интимная жизнь поможет снизить уровень стресса и тревожности, а также улучшить самочувствие. Кроме того, сексуальная активность нормализует циркадные ритмы и улучшает качество сна.

«Таким образом, секс — естественный и эффективный способ поддержать свое психоэмоциональное состояние зимой, помочь организму адаптироваться к недостатку света и снизить проявление депрессивного сезонного состояния», — подытожила Калантар.

Ранее психолог Уолтер Рисо объяснил причины неудовлетворенности интимной жизнью. По его словам, плохой секс часто объясняется предсказуемостью.

