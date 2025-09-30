Россиянам назвали причины для отказа в компенсации за потоп в квартире

Эксперт Иваткина: Обратившимся невовремя откажут в выплатах при затоплении жилья

Россиянам могут отказать в выплатах при заливе квартиры, если они обратились не вовремя. Эту и другие четыре причины не выплатить компенсацию за потоп назвала эксперт проекта НИФИ Минфина России «Моифинансы.рф» Мария Иваткина, пишет «Прайм».

Так, если пострадавшие сообщили страховой компании о потопе через две недели, а не через 3-5 дней, как заявлено в правилах, то в выплате им откажут. «Чтобы этого не произошло, позвоните страховщику в день происшествия и отправьте письменное уведомление на следующий день», — посоветовала эксперт.

Другая причина для отказа — неправильно составленный акт о заливе. Если в документе не будет причины потопа и подписей членов комиссии, то компенсацию не предоставят. Третья причина может заключаться в обстоятельствах, которые не покрывает полис. Например, залив жилья случился из-за ремонта без соблюдения норм, умышленных действий или протечки по вине управляющей компании.

Еще один повод для отказа — бездействие. Если владелец жилья умышленно не пытался спасти дорогие вещи, страховая может снизить выплату, отметила Иваткина. И наконец, пятая причина — завышение суммы ущерба или отсутствие подтверждения, что испорченная техника была в квартире.

Ранее россиянам дали советы при затоплении квартиры соседями. Так, в первую очередь стоит обесточить розетки и сообщить о проблеме жильцам других квартир.