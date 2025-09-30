Россияне назвали причины ошибок на работе

«Контур.Эгида»: Россияне на работе ошибаются из-за усталости и стресса

Каждый второй сотрудник в России ошибается на работе из-за усталости и стресса. Такие причины назвали по итогам опроса «Контур.Эгиды», исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

Как уточнили аналитики продуктовой группы, в условиях постоянных дедлайнов и потоков информации сотрудники часто сталкиваются с перегрузкой и нехваткой концентрации. Чаще всего страдают из-за проблем с невнимательностью сотрудники, которые работают из дома с детьми, семьей или бытовыми делами — такой вариант ответа выбрал 41 процент участников опроса. Треть участников (29 процентов) признается, что им сложно сосредоточиться в шумном офисе, а работа в коворкингах или «на бегу» мешает концентрации 12 процентам сотрудников. Еще 18 процентов уверяют, что умеют держать фокус вне зависимости от условий.

Сконцентрированность на работе чаще всего страдает от бесконечных уведомлений в почте и мессенджерах (34 процента), срочных писем и «горящих» задач (33 процента), а также от одновременных запросов от нескольких руководителей (32 процента). Постоянные совещания и непонятные инструкции отвлекают четверть участников, а неожиданные вопросы коллег — 17 процентов. Технические сбои на концентрацию влияют меньше всего (10 процентов).

Также часто сотрудники ошибаются из-за усталости. Каждый пятый (21 процент) россиянин откладывал проверку письма «на потом» и забывал о нем, 18 процентов отправляли письмо не тому адресату или путали рабочий чат с личным, а 17 процентов ошибочно вводили пароль «на автопилоте» или прикрепляли не тот файл. Клик по подозрительной ссылке без проверки отмечали 14 процентов сотрудников.

«В условиях постоянного стресса и дедлайнов сотрудники сталкиваются с реальной угрозой ошибок, которые могут повлиять не только на их производительность, но и на безопасность компании. Мы видим, что человеческий фактор по-прежнему остается одним из ключевых источников киберинцидентов: привычка торопиться, усталость и недостаток знаний напрямую увеличивают риски», — пояснил заместитель руководителя продуктовой группы «Контур.Эгида», эксперт по информационной безопасности Юрий Драченин.

