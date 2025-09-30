Экономика
09:32, 30 сентября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Россияне стали приходить на собеседования с родителями

Работодатели готовы проводить собеседование по просьбам родителей соискателя
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: insta_photos / Shutterstock / Fotodom

Каждый десятый руководитель хотя бы раз за последний год сталкивался с ситуацией, когда родители обращались к нему с просьбой трудоустроить их ребенка. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного ИТ-колледжа Хекслет, копия материала есть в распоряжении «Ленты.ру». В онлайн-анкетировании прияли участие свыше 1100 менеджеров по подбору персонала, собственников бизнеса и руководителей российских компаний.

Большинство участников опроса (55 процентов) считают такую ситуацию допустимой, если соискатель обладает выдающимися способностями. А 11 процентов респондентов, наоборот, считают неправильным развивать карьеру подобным образом. 40 процентов отметили, что проведут собеседование, даже если соискатель придет на него в сопровождении родителей. Из них 37 процентов будут проводить интервью и беседовать как с самим кандидатом, так и с родителем, который его сопровождает, четверть попросят родителя не вступать в диалог, а каждый шестой — выйти и подождать за дверью.

Рынок труда трансформируется, подчеркивает директор колледжа Антон Васильев. «Если еще недавно соискатель выбирал компанию, то теперь наоборот, выбор за работодателем, и компании ищут лучших из лучших», — пояснил он. Васильев считает, что участие родителей может отпугнуть работодателя и создать у него впечатление, что кандидат несамостоятельный. «Такая забота чаще мешает, чем помогает: работодатели ждут самостоятельности и ответственности. Интерес родителей к карьерному пути — это норма, но участие “от их имени” в коммуникации с работодателем становится красным флагом», — подтвердила HRD digital-агентства RTA Ольга Бахтина.

Ранее HR директор коммуникационной группы Progress Екатерина Зеленкова говорила, что российские работодатели могут посчитать проявлением слабости присутствие родителей на собеседовании взрослых кандидатов, поэтому молодым людям не стоит брать их с собой на переговоры по поводу трудоустройства. Родителям, которые желают помочь своим повзрослевшим детям при трудоустройстве, она посоветовала ограничиться подсказками по оформлению резюме, советами, как держать себя на собеседовании, и моральной поддержкой.

