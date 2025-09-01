Экономика
15:20, 1 сентября 2025Экономика

Зумерам посоветовали не брать родителей на собеседования

HR-эксперт Зеленкова: Зумерам не стоит брать родителей на собеседования
Дмитрий Воронин

Фото: senivpetro / Freepik

Российские работодатели могут посчитать проявлением слабости присутствие родителей на собеседовании взрослых кандидатов, поэтому молодым людям не стоит брать их с собой на переговоры по поводу трудоустройства. Соответствующий комментарий HR директора коммуникационной группы Progress Екатерины Зеленковой приводит АГН «Москва».

По словам специалиста, даже в США, где наблюдается указанный тренд, родители сопровождают выходящую на рынок труда молодежь на собеседованиях или помогают им проходить тестовые задания — это не стало массовым явлением, и такие случаи «вызывают много дискуссий». «Для российского рынка труда подобный тренд был бы особенно разрушительным. Наши работодатели ожидают от кандидата зрелости и самостоятельности», — констатировала эксперт, напомнив, что речь идет о «зоне личной ответственности» молодых людей, чье движение по карьерной лестнице должно предполагать в том числе умение справляться с ошибками.

Родителям, которые желают помочь своим повзрослевшим детям при трудоустройстве, она посоветовала ограничиться подсказками по оформлению резюме, советами, как держать себя на собеседовании, и моральной поддержкой.

Ранее о том, что основной проблемой представителей поколения зумеров, родившихся в конце прошлого и начале нынешнего века (ориентировочно в 1997-2012 годах), является дефицит памяти и воображения рассказал декан экономического факультета МГУ Александр Аузан. Он напомнил, что в годы промышленной революции «футбол и бокс спасли физическое состояние человека», и отметил, что нынешние проблемы призвана решить их игровая замена, которая улучшила бы память и способность к воображению.

Среди других проблем современной молодежи, занимающей все более масштабные позиции на рынке труда, ранее называли неготовность выдерживать даже пятидневный трудовую неделю и склонность легко и часто менять работу.

