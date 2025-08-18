Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
07:28, 18 августа 2025Экономика

Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

SuperJob: Работодателей раздражает, как легко зумеры меняют работу
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Работодателей раздражает, как легко зумеры меняют работу, такую черту назвал каждый седьмой. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.

«Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона. Зумеры — это движущая сила, по моему мнению, для любого бизнеса», — отметил он.

Специалисты по поиску работы считают большой проблемой молодежи безответственность и разгильдяйство, добавил Сараков. Он подчеркнул, что в коллективах должны быть старшие наставники, которые смогут направить энергию в нужное русло. В этом случае компания получит свежее видение и незамыленный взгляд.

Ранее стало известно, что на фоне дефицита кадров в России работодатели готовы закрывать глаза на ряд характеристик кандидатов. Терпимые характеристики соискателей назвали эксперты Talantix.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Жертвами взрыва в пороховом цеху завода под Рязанью стали 14 человек, более ста пострадали. Спасатели продолжают разбирать завалы

    Один из террористов «Крокуса» купил билет на концерт у известной перекупщицы

    Стало известно о ротации подразделений ВСУ у границы с Россией

    Украинские военные по ошибке отправили солдат на российские позиции

    Десантники ВСУ и колумбийские наемники обстреляли друг друга

    Школьница грязно отомстила подсунувшему ей запрещенную еду мужчине

    Психолог рассказал о быстрых способах справиться с тревожностью

    Турист на байке задавил женщину в Таиланде, был жестоко избит местными и попал на видео

    Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

    Минобороны раскрыло подробности о ночных ударах ВСУ по России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости