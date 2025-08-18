Работодатели назвали раздражающую черту зумеров

Работодателей раздражает, как легко зумеры меняют работу, такую черту назвал каждый седьмой. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-президент по развитию стратегических партнерств сервиса по поиску работы SuperJob Амир Сараков.
«Каждого седьмого работодателя раздражает, как легко зумеры меняют работу. А мне кажется, что, наоборот, это сильная сторона. Зумеры — это движущая сила, по моему мнению, для любого бизнеса», — отметил он.
Специалисты по поиску работы считают большой проблемой молодежи безответственность и разгильдяйство, добавил Сараков. Он подчеркнул, что в коллективах должны быть старшие наставники, которые смогут направить энергию в нужное русло. В этом случае компания получит свежее видение и незамыленный взгляд.
Ранее стало известно, что на фоне дефицита кадров в России работодатели готовы закрывать глаза на ряд характеристик кандидатов. Терпимые характеристики соискателей назвали эксперты Talantix.