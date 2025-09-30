Россиянин сменил угрозы расправой на признания в любви после возбуждения дела

В Новосибирске мужчина угрожал зарезать экс-жену и ее дочь

В Новосибирске мужчина угрожает изрезать бывшую супругу и ее дочь. Об этом сообщает RT.

По данным издания, подозреваемый не хотел расставаться с бывшей. Он караулил ее у подъезда с ножом, в социальных сетях высказывал мысли о расправе. Правоохранители возбудили дело и объявили экс-мужа в розыск. Позже потерпевшая заявила, что хочет забрать заявление и даже общается с бывшим супругом. Теперь вместо угроз он признается ей в любви.

Адвокат Мария Меренкова рассказывает, что женщины часто обращаются в полицию с жалобами на мужей, которые их избивают или угрожают расправой. Если заявление уже написано, то забрать его нельзя, уточняет защитница. Полицейские обязаны провести проверку. Однако бывает, что муж и жена мирятся прямо во время судебного заседания — и дело прекращается за примирением сторон, уточняет она.

Ранее в Тюменской области арестован 64-летний мужчина, который угрожал местной 72-летней жительнице расправой и изнасиловал ее.