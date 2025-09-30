Извращенец угрожал расправой российской пенсионерке и изнасиловал ее

В Тюменской области арестован мужчина, надругавшийся над пенсионеркой

В Тюменской области арестован 64-летний мужчина, который угрожал местной 72-летней жительнице расправой и изнасиловал ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Он обвиняется по части 2 статьи 131 УК РФ («Изнасилование, соединенное с угрозой убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, а также совершенное с особой жестокостью по отношению к потерпевшей или к другим лицам»). Он заключен под стражу до 21 ноября.

По данным следствия, преступление произошло вечером 19 сентября. После это потерпевшая обратилась к правоохранителям. Узнав об этом, фигурант попытался скрыться от полицейских на велосипеде, но был задержан.

