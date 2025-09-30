Россия
Россиянин встал на колени с фото на пороге школы и напугал детей и родителей

Житель Новосибирска встал на колени с фото на пороге школы № 196 и напугал детей
Анна Щербакова
Житель Новосибирска встал на колени с фотографией ребенка на пороге школы № 196 и напугал детей и родителей, Действия россиянина попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Mash Siberia.

На представленных кадрах видно, как мужчина стоит на коленях перед учебным заведением. Его поступком озадачены другие взрослые.

Очевидцы отметили, что горожанин что-то громко кричал. К школе вызвали сотрудников правоохранительных органов. Неадекватного мужчину увезли, по факту инцидента начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что житель Санкт-Петербурга ударил школьника о стену головой из-за игры в мяч во дворе дома на Фермском шоссе.

Родители отвезли мальчика к врачам, у него зафиксировали сотрясение головного мозга, ушиб мягких тканей и многочисленные гематомы.

