Россиянка побывала в Никарагуа и раскрыла истинное отношение местных к русским

Российская тревел-блогерша Марина Ершова побывала в Никарагуа и раскрыла истинное отношение местных к русским. Об этом она рассказала в личном блоге на платформе «Дзен».

Ершова объяснила, что на политическом уровне отношения двух стран теплые. Поэтому местные люди часто уважительно кивают, узнав, что туристы приехали из России. Однако для жителей Никарагуа куда важнее поведение иностранца, чем его происхождение.

«В Никарагуа вас не будут осуждать за паспорт. Тут скорее будут рады, что вы приехали и тратите деньги в кафе или на экскурсию», — объяснила россиянка.

