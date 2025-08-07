Тревел-блогер сравнил здоровье американских и российских пенсионеров

Путешествующий по миру россиянин сравнил здоровье пожилых людей в США и у себя на родине. Своими наблюдениям он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

По мнению тревел-блогера, российская пенсионерка ведет более здоровые образ жизни, чем американская. «Наши соотечественницы в преклонном возрасте всегда занимаются физическим трудом на дачах или в саду, проводят время с внуками или близкими. А американки встречают старость на обтянутой клеенкой койке в ожидании медсестры», — отметил турист.

Причиной плохого здоровья в старости у жителей США блогер называет повсеместное ожирение. По его сообщению, неправильной образ жизни приводит пожилых американцев к ампутациям конечностей, потери мобильности или зрения.

«Огромное количество пожилых американцев попадают в дома престарелых, где они проводят долгие годы на убогих койках, а кормят их порошковым пюре и супами. Конечно, есть заведения, которые обустроены как самые дорогие отели, но такая роскошь доступна лишь небольшому проценту людей», — поделился мнением россиянин.

