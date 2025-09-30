Бывший СССР
Российский боец рассказал о переодевании солдат ВСУ в гражданскую одежду

Боец Серп: Солдаты ВСУ переодевались в гражданскую одежду в Кировске
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)
Фото: Andriy Andriyenko / Press Service of the 65th Separate Mechanized Brigade of the Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Украинские солдаты в Кировске на территории Донецкой народной республики (ДНР) переодевались в гражданскую одежду, чтобы слиться с местными. Об этом рассказал командир штурмового отряда с позывным Серп, передает ТАСС.

«В целом сам личный состав, который находится в Кировске, деморализован. Очень многие, уже переодевшись в гражданское, пытаются слиться с мирным населением», — рассказал военнослужащий.

По его словам, штурмовики ВС России активно выявляют украинских солдат, чтобы не иметь проблем в дальнейшем продвижении на участке фронта.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что российские войска после зачистки Серебрянского лесничества продолжили охват Красного Лимана. Он добавил, что российские войска также продолжили наступать в районе населенных пунктов Шандриголово и Дерилово.

