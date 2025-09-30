Российский школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков

Mash: В Иркутске школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков

В Иркутске школьник сломал руку в сильной давке из-за сокращения уроков. Инцидент в образовательном учреждении попал на видео, ролик опубликовал Mash в своем Telegram.

По данным канала, в школе № 19 в российском городе сократили уроки якобы из-за перебоев с питанием.

По словам родителей учеников, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей, из-за чего образовалась давка — многие получили травмы, один из школьников, предварительно, сломал руку, были разбиты телефоны и опрокинут шкаф.

Родители обвинили администрацию школы в отсутствии контроля за ситуацией и должной организации. Как сообщает Mash, в результате произошедшего прокуратура и Следственный комитет организовали проведение проверок по признакам халатности.

Ранее давка детей произошла во время пересменки в школе в Волгограде. Инцидент также попал на видео. Родители заявили, что учебное заведение переполнено.

