Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:11, 30 сентября 2025Россия

Российский школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков

Mash: В Иркутске школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

В Иркутске школьник сломал руку в сильной давке из-за сокращения уроков. Инцидент в образовательном учреждении попал на видео, ролик опубликовал Mash в своем Telegram.

По данным канала, в школе № 19 в российском городе сократили уроки якобы из-за перебоев с питанием.

По словам родителей учеников, после звонка одновременно из классов вышли около одной тысячи детей, из-за чего образовалась давка — многие получили травмы, один из школьников, предварительно, сломал руку, были разбиты телефоны и опрокинут шкаф.

Родители обвинили администрацию школы в отсутствии контроля за ситуацией и должной организации. Как сообщает Mash, в результате произошедшего прокуратура и Следственный комитет организовали проведение проверок по признакам халатности.

Ранее давка детей произошла во время пересменки в школе в Волгограде. Инцидент также попал на видео. Родители заявили, что учебное заведение переполнено.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

    Теща оценила жизнь экс-зятя и его беременной жены в 400 тысяч рублей для киллеров в Москве

    От российских заправок стали требовать снижения цен

    Раненый боец СВО засудил отказавшихся назначить ему выплату чиновников

    Минпромторг указал на продление льгот на утильсбор для одного вида машин

    Российский школьник сломал руку в давке из-за сокращения уроков

    Актриса Екатерина Климова похвасталась фигурой в прозрачном наряде

    Вылечившийся от рака телеведущий узнал о болезни благодаря одному анализу

    В России объяснили желание НАТО избавиться от Приднестровья

    Британия впервые применила ракеты NSM

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости