12:55, 30 сентября 2025Силовые структуры

Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

В Красноярске арестовали журналистку Хустик за фейки о ВС России
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

Центральный районный суд Красноярска арестовал журналистку Светлану Хустик (внесена Минюстом России в реестр иностранных агентов) по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Хустик арестована на два месяца.

Против корреспондентки регионального и иностранного интернет-изданий возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 207.3 («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации») УК РФ.

Ранее в Москве следователи возбудили дело в отношении журналистки Ксении Лученко (признана в РФ иноагентом) по обвинению в фейках о ВС России.

