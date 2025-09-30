Сальдо: Одесса и Николаев хотели бы войти в состав России

Одесса и Николаев вошли бы в состав России, если бы в этих городах прошли референдумы. Желающие присоединиться к РФ регионы Украины назвал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости.

«Я уверен, что результат был бы схожим с тем, что мы видели на Херсонщине и в Донбассе. На юге Украины всегда жили люди, которые чувствовали себя частью России — по культуре, по языку, по истории. Николаев и Одесса — это города русской славы», — сказал он.

По его словам, проведение референдумов в Николаевской и Одесской областях возможно только после их освобождения от киевской власти. После этого многие «ярые сторонники [Украины], которые понаехали» в эти города, были бы вынуждены уехать. «Так что в итогах референдумов можно не сомневаться», — заключил Сальдо.

Ранее полковник в отставке Виктор Литовкин объяснил необходимость взятия Одессы и Николаева. По его словам, только таким способом можно прекратить атаки на Крым.