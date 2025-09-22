В России объяснили необходимость взятия Одессы

Литовкин: Взятие Одессы необходимо для прекращения атак на Крым

Атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Крым можно остановить только взятием Одессы. Об этом заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин, передает «Царьград».

«Прекратить атаки на Крым можно только одним способом — освободив Николаевскую и Одесскую области», — заявил эксперт.

По его словам, пока Одесская и Николаевская области находятся под контролем Украины, Крым остается уязвимым для атак БПЛА.

Вечером 21 сентября украинские войска ударили по курортной зоне Крыма, в том числе пострадала школа. В Минобороны России сообщили, что атака была проведена с применением беспилотников, оснащенных фугасными снарядами.