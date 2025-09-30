Силовые структуры
11:28, 30 сентября 2025Силовые структуры

Сбежавший из российской колонии иностранец напал на полицейского

В Тамбовской области осудили беглеца из колонии за нападение на полицейского
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Петров / ТАСС

В Тамбовской области осудили беглеца из колонии за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

Осужденный признан виновным по статье 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти или его близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

Как установил суд, 26 октября 2024 года сотрудник полиции занимался поиском сбежавших осужденных из колонии в Липецкой области. На Советской улице он заметил мужчин, подходящих под описание разыскиваемых. При задержании обвиняемый оказал сопротивление и сломал полицейскому правую кисть. Такая травма расценивается как вред здоровью средней тяжести.

Суд по совокупности приговоров назначил 29-летнему гражданину Узбекистана десять лет колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что россиянин надругался над женщиной и остался на свободе.

