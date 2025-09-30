Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:47, 30 сентября 2025Бывший СССР

Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

Народная милиция ДНР показала сдачу бойцов ВСУ в плен у Клебан-Быка
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). Видео показала Народная милиция (НМ) региона в Telegram.

«В районе Клебан-Быка продолжается успешное продвижение подразделений Южной группировки войск ВС (Вооруженных сил) РФ, в результате которого подразделения ВСУ были блокированы и оказались в безнадежном положении», — рассказали в НМ ДНР.

Уточняется, что предложение о сдаче в плен приняли четверо украинских военных из 150-го батальона 117-й бригады ВСУ. Они связались с российскими военнослужащими через чат-бот в Telegram. Дойти до позиций ВС РФ им помогла наземная роботизированная платформа.

Ранее стало известно, что российские войска закрыли котел в районе Клебан-Быка в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина атаковала Россию ракетами «Нептун»

    Россиян предупредили об отказе банков возвращать деньги со вкладов

    Спрятавшего новорожденную дочь на веранде россиянина отправили за решетку

    Российскую журналистку арестовали за фейки о Российской армии

    «Самая красивая женщина в мире» вернулась на подиум после обострения тяжелой болезни

    Легендарный голливудский актер изменился до неузнаваемости

    Google отказался от требований к «Спасу» и RT

    Генерал-полковник объяснил крупнейший за девять лет призыв в армию России

    Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

    В России высказались о последствиях передачи Украине замороженных российских активов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости