Сдача бойцов ВСУ в плен в ДНР попала на видео

Народная милиция ДНР показала сдачу бойцов ВСУ в плен у Клебан-Быка

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдались в плен у населенного пункта Клебан-Бык в Донецкой народной республике (ДНР). Видео показала Народная милиция (НМ) региона в Telegram.

«В районе Клебан-Быка продолжается успешное продвижение подразделений Южной группировки войск ВС (Вооруженных сил) РФ, в результате которого подразделения ВСУ были блокированы и оказались в безнадежном положении», — рассказали в НМ ДНР.

Уточняется, что предложение о сдаче в плен приняли четверо украинских военных из 150-го батальона 117-й бригады ВСУ. Они связались с российскими военнослужащими через чат-бот в Telegram. Дойти до позиций ВС РФ им помогла наземная роботизированная платформа.

Ранее стало известно, что российские войска закрыли котел в районе Клебан-Быка в ДНР. Об этом сообщил военный корреспондент Александр Коц.