10:55, 30 сентября 2025

Сокол-каннибал выиграл птичий конкурс

В Новой Зеландии птицей года на ежегодном конкурсе стал сокол-каннибал
Фото: IMAGO / Zoonar.com / christopher smithx / Globallookpress.com

В Новой Зеландии завершился традиционный конкурс «Птица года», где победил хищник известный каннибальскими повадками. Об этом сообщает Click Orlando.

Новозеландский сокол кареареа набрал более 14,5 тысячи голосов в ежегодном конкурсе «Птица года». Эта птица-каннибал не брезгует охотой на своих пернатых конкурентов. Сокол кареареа, обитающий только в Новой Зеландии, развивает скорость до 200 километров в час и находится под угрозой исчезновения — в природе осталось не более восьми тысяч особей.

В голосовании приняли участие 75 тысяч человек. Все 73 вида птиц-участниц впервые получили своих менеджеров для кампании продвижения. Они использовали мемы, танцы в костюмах и агитационные плакаты. Организаторы надеются что конкурс привлечет внимание к проблемам сохранения уникальной фауны страны, где 80 процентов видов птиц находятся под угрозой исчезновения.

В этом году конкурс прошел без скандалов, в отличие от 2023 года, когда победу австралазийской хохлатой поганке обеспечило вмешательство комика Джона Оливера. Он призвал своих поклонников проголосовать за нее и в шутку развернул целую рекламную кампанию в США, Европе, Индии и даже Бразилии. Когда его усилия принесли плоды, комик отреагировал фразой: «В конце концов в этом и заключается вся суть демократии. В американском вмешательстве в выборы за рубежом».

.
