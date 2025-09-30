Россия
07:00, 30 сентября 2025

Россиянам с социальными выплатами напомнили об истекающей 1 октября особенности льгот

Сенатор Перминова напомнила об истекающей 1 октября особенности льгот соцвыплат
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Получающие федеральные льготы и меры социальной поддержки россияне до 1 октября могут выбрать удобную форму предоставления услуг: в натуральном виде или денежном эквиваленте, рассказала председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Перминова. О скором окончании срока подачи соответствующего заявления сенатор напомнила в разговоре с «Лентой.ру».

«В рамках государственной поддержки социальных категорий граждан, получающих ежемесячную денежную выплату (ЕДВ), важно помнить о возможности выбора удобной формы предоставления набора социальных услуг (НСУ) — части государственной соцпомощи, предоставляемой федеральным льготникам. Он включает три компонента: обеспечение необходимыми лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами лечебного питания; санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям; бесплатный проезд на пригородном и междугородном транспорте к месту лечения и обратно», — напомнила Перминова.

Сенатор подчеркнула, что услуги могут предоставляться либо в натуральном виде, либо в денежном эквиваленте. Она объяснила, что это позволяет каждому получить поддержку максимально комфортным для себя способом.

Для тех, кто желает изменить способ получения и перейти на денежные выплаты или вернуться к услугам, необходимо подать соответствующее заявление в Пенсионный фонд России до 1 октября текущего года. Выбранный вариант начнет действовать с 1 января следующего года

Елена Перминовапредседатель комитета Совета Федерации по социальной политике

Также Перминова рассказала, что подать заявление можно через портал Госуслуг, лично в клиентских службах Пенсионного фонда или в МФЦ. Кроме того, сенатор рекомендовала внимательно ознакомиться с информацией о праве на НСУ и перечне включенных услуг.

«Это позволит сделать осознанный выбор и получить максимальную поддержку, направленную на улучшение качества жизни», — заключила председатель комитета Совета Федерации по социальной политике.

Ранее в Минтруда РФ сообщили, что социальные выплаты в России будут проиндексированы с 1 февраля на уровень фактической инфляции, который, как ожидается, составит 6,8 процента.

Власти анонсировали, что в результате такого повышения размер материнского капитала вырастет суммарно до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если семья не получала маткапитал на первенца. Такая же выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а единовременное пособие при рождении вырастет до 28 773 рублей.

