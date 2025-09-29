Экономика
12:24, 29 сентября 2025Экономика

В России анонсировали повышение соцвыплат в 2026 году

Сумма маткапитала на двоих детей вырастет в 2026 году до 974,1 тысячи рублей
Дмитрий Воронин

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Социальные выплаты будут проиндексированы в России с 1 февраля на уровень фактической инфляции, который, как ожидается, составит 6,8 процента. Об этом сообщили в Минтруда РФ.

Власти анонсировали, что в результате такого повышения размер материнского капитала вырастет суммарно до 974,1 тысячи рублей на второго ребенка, если семья не получала маткапитал на первенца. Такая же выплата на первого ребенка составит 737,2 тысячи рублей, а единовременное пособие при рождении вырастет до 28 773 рублей.

В тот же день и по аналогичному критерию увеличат ежемесячные денежные выплаты инвалидам, ветеранам, Героям СССР и России, а также другие меры поддержки.

Также в министерстве рассказали, что с 1 января 2026 года в России повысят на 7,6 процента страховые пенсии, а размер социальных вырастет на 6,8 процента с 1 апреля.

