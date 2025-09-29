Названа дата повышения страховых пенсий россиян

Страховые пенсии повысят в России с 1 января на 7,6 %

Страховые пенсии повысят в России в 2026-м в самый первый день года — размер выплат вырастет с 1 января на 7,6 процента. Дату назвали в Минтруда РФ.

Таким образом, средняя величина показателя вырастет почти на две тысячи рублей, до 27,1 тысячи, заявили в ведомстве. Там уточнили, что повышение превысит уровень инфляции.

Для социальных пенсий индексация на 6,8 процента запланирована в РФ на 1 апреля 2026 года. Всего на выплаты пенсий будет направлено почти 13 триллионов рублей, проинформировали в министерстве.

Ранее 29 сентября стало известно, что на рассмотрение российских депутатов внесен проект федерального бюджета на 2026 год и на плановый период 2027-2028 годов. В кабмине уточнили, что в Госдуму также направлены проекты бюджетов внебюджетных фондов и ряд других документов, имеющих определяющее значение, к числу которых относится и бюджет Социального фонда России.