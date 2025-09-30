Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:40, 30 сентября 2025Мир

США депортировали целый самолет иранцев

NYT: США депортировали целый самолет иранцев после сделки с Тегераном
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США депортировали целый самолет иранцев после сделки с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц.

Иранские официальные лица сообщили, что чартерный рейс вылетел из Луизианы в 29 сентября вечером и должен был прибыть в Иран через Катар 30 сентября.

Отмечается, что эта депортация — одна из самых суровых попыток администрации американского президента Дональда Трампа депортировать мигрантов, независимо от условий, в которых они могут оказаться. Кроме того, в этом году США уже депортировали в Коста-Рику и Панаму группу иранцев, многие из которых «приняли христианство и подвергаются преследованиям на родине».

Ранее министерство внутренней безопасности США сравнило антимигрантские рейды, которые проводятся Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE), с ловлей покемонов. Публикацию сопровождает ролик, в котором видео, снятые в ходе рейдов ICE, сменяются кадрами заставки американской локализации японского аниме «Покемон». Пост дополнен фразой из текста его заглавной песни: «Нужно поймать их всех!».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Можно не сомневаться в итогах референдумов». Два города Украины сочли готовыми присоединиться к России. Когда это произойдет?

    Мужчина увидел Иисуса во время клинической смерти и вернулся к жизни с новой целью

    Европейцы разочаровались в вопросе членства Украины в ЕС

    Вскрылась причина задержания решившего уйти на СВО экс-замгубернатора российского региона

    Анна Седокова снялась в откровенном платье с глубоким декольте

    Стало известно о расставании Николь Кидман с мужем после 19 лет брака

    Босфор перекрыли из-за следовавшего в Россию судна

    В МИД обвинили Киев в использовании Генассамблеи ООН для усиления ударов по России

    США депортировали целый самолет иранцев

    ЕС нашел бюрократическую уловку для вступления Украины в союз

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости