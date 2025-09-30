NYT: США депортировали целый самолет иранцев после сделки с Тегераном

США депортировали целый самолет иранцев после сделки с Тегераном. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на официальных лиц.

Иранские официальные лица сообщили, что чартерный рейс вылетел из Луизианы в 29 сентября вечером и должен был прибыть в Иран через Катар 30 сентября.

Отмечается, что эта депортация — одна из самых суровых попыток администрации американского президента Дональда Трампа депортировать мигрантов, независимо от условий, в которых они могут оказаться. Кроме того, в этом году США уже депортировали в Коста-Рику и Панаму группу иранцев, многие из которых «приняли христианство и подвергаются преследованиям на родине».

Ранее министерство внутренней безопасности США сравнило антимигрантские рейды, которые проводятся Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE), с ловлей покемонов. Публикацию сопровождает ролик, в котором видео, снятые в ходе рейдов ICE, сменяются кадрами заставки американской локализации японского аниме «Покемон». Пост дополнен фразой из текста его заглавной песни: «Нужно поймать их всех!».

