Минбезопасности США пообещало поймать всех «покемонов»

Минбезопасности США сравнило антимигрантские рейды с ловлей покемонов

Министерство внутренней безопасности США сравнило антимигрантские рейды, которые проводятся Службой иммиграционного и таможенного контроля (ICE), с ловлей покемонов. Соответствующий пост ведомство опубликовало в соцсети X.

Публикацию сопровождает ролик, в котором видео, снятые в ходе рейдов ICE, сменяются кадрами заставки американской локализации японского аниме «Покемон», вышедшего на экраны в 1997 году. Пост дополнен фразой из текста его заглавной песни: «Нужно поймать их всех!» (Gotta Catch 'Em All!).

Ранее куратор по вопросам безопасности границ в администрации президента США Том Хоман обратился к мигрантам в образе Солнышка из детского шоу «Телепузики». На видео политик заявляет, что он бы «не чувствовал себя комфортно», будь он миграционным преступником в чужой стране.