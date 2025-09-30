Культура
04:48, 30 сентября 2025Культура

Стало известно о принудительном взыскании долгов с актера Петренко

ТАСС: С актера Игоря Петренко принудительно взыскивают более 1,3 миллиона рублей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Roman Naumov / Globallookpress

Судебные приставы в принудительном порядке взыскивают с актера Игоря Петренко более 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Отмечается, что в отношении звезды открыты четыре исполнительных производства. Одно из них, сумма которого составляет почти 1,3 миллиона, касается неуплаты алиментов.

Другие три дела касаются штрафов за неуплату платной парковки, а также исполнительных сборов по ним. Общая сумма взыскиваемого долга превышает 1 330 450 рублей, указывает агентство.

Ранее стало известно, что звезда российского сериала «Шерлок Холмс» снова перестал платить алименты бывшей супруге. Известный адвокат Сергей Жорин оценил вероятность возбуждения уголовного дела в отношении Петренко.

.
    Все новости