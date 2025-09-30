Россия
10:44, 30 сентября 2025Россия

Стало известно о состоянии пострадавших при нападении на техникум в Архангельске

Обе пострадавшие при нападении на техникум в Архангельске в стабильном состоянии
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Обе пострадавшие женщины при нападении на техникум экс-студента в Архангельске находятся в стабильном состоянии. Об этом стало известно ТАСС.

В региональном Минздраве отметили, что раненые сотрудницы техникума поступили в медицинские учреждения Архангельска.

Состояние одной пациентки специалисты оценивали как средней степени тяжести, другая пострадавшая в тяжелом состоянии была помещена в реанимацию.

Сейчас состояние пациенток удалось стабилизировать. Им продолжают оказывать всю необходимую медицинскую помощь.

До этого сообщалось, что бывший студент, напавший на техникум в Архангельске, частично признал вину.

18-летний юноша в настоящее время находится в статусе подозреваемого.

29 сентября экс-студент напал с ножом на преподавателей колледжа в Архангельске, из которого был отчислен. В результате пострадали три сотрудника, двух из них госпитализировали. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье о покушении на двух и более человек. Молодому человеку грозит до 15 лет колонии.

