Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
10:09, 30 сентября 2025Экономика

Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

Стоимость золота на бирже Comex выросла до 3885 долларов за тройскую унцию
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Mariya Gordeyeva / Reuters

В ходе торгов во вторник, 30 сентября, стоимость тройской унции золота продолжила расти и вплотную подобралась к очередной психологической отметке. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

Ближе к 9:55 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до отметки в 3885 долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,77 процента, или порядка 29,7 доллара. Таким образом, стоимость золота не дотянула около 15 долларов до нового исторического рубежа в 3900 долларов за тройскую унцию.

Материалы по теме:
Россияне ищут замену долларам и евро. Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
Россияне ищут замену долларам и евро.Как уберечь и куда вкладывать свои последние сбережения?
30 января 2025
Россияне массово скупают золото. Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
Россияне массово скупают золото.Почему в него вкладываются и сколько можно на нем заработать?
5 апреля 2024

Впрочем, ряд экспертов ожидают, что котировкам золота будет по силам пробить и эту планку в обозримом будущем. К числу основных причин удорожания драгоценного металла аналитики относят сохранение геополитической напряженности в мире на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также перспективы снижения ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Проблем глобальному рынку также добавляет негативный эффект от резкого ужесточения таможенной политики Соединенных Штатов, что уже привело к ряду двусторонних торговых войн в мире. На этом фоне инвесторы стали скупать золото, которое особенно в период экономической нестабильности воспринимается в качестве «актива-убежища». Эта роль драгоценного металла в обозримом будущем может усилиться, утверждает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Укреплению значения золота, поясняет он, могут поспособствовать риски ужесточения антироссийских санкций и рост напряженности вокруг Венесуэлы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Искусный дипломатический жест». Лавров предложил включить новые страны в Совбез ООН. Почему это вызвало негодование в Японии?

    Землю накрыла мощнейшая магнитная буря

    Россиян предупредили о новой мошеннической схеме

    Россия резко нарастила закупку бензина в Белоруссии

    Фон дер Ляйен раскрыла детали плана по использованию активов России для Украины

    Жители Крыма начали сливать друг у друга бензин на фоне нехватки топлива

    Взятку на десятки миллионов вменили бывшему замглавы администрации российского города

    Сербский футболист раскрыл причину перехода в ЦСКА

    Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

    Выброшенные на свалку крест с могилы бойца «Вагнера» и флаг России показали на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости