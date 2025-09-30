Стоимость золота вплотную подобралась к 3900 долларам

Стоимость золота на бирже Comex выросла до 3885 долларов за тройскую унцию

В ходе торгов во вторник, 30 сентября, стоимость тройской унции золота продолжила расти и вплотную подобралась к очередной психологической отметке. Об этом свидетельствуют данные американской биржи Comex.

Ближе к 9:55 по московскому времени котировки драгоценного металла подскочили до отметки в 3885 долларов. Прирост к уровню закрытия предыдущей торговой сессии к тому моменту составил 0,77 процента, или порядка 29,7 доллара. Таким образом, стоимость золота не дотянула около 15 долларов до нового исторического рубежа в 3900 долларов за тройскую унцию.

Впрочем, ряд экспертов ожидают, что котировкам золота будет по силам пробить и эту планку в обозримом будущем. К числу основных причин удорожания драгоценного металла аналитики относят сохранение геополитической напряженности в мире на фоне продолжающихся конфликтов на Ближнем Востоке и Украине, а также перспективы снижения ключевой ставки руководством Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Проблем глобальному рынку также добавляет негативный эффект от резкого ужесточения таможенной политики Соединенных Штатов, что уже привело к ряду двусторонних торговых войн в мире. На этом фоне инвесторы стали скупать золото, которое особенно в период экономической нестабильности воспринимается в качестве «актива-убежища». Эта роль драгоценного металла в обозримом будущем может усилиться, утверждает основатель «Школы практического инвестирования» Федор Сидоров. Укреплению значения золота, поясняет он, могут поспособствовать риски ужесточения антироссийских санкций и рост напряженности вокруг Венесуэлы.