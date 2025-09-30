Силовые структуры
Суд решил судьбу поджигателей дверей квартиры известного российского журналиста

В Петербурге поджигатели двери квартиры журналиста Татаренкова получили по 8 лет
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга»

В Санкт-Петербурге Октябрьский районный суд приговорил поджигателей двери квартиры журналиста Sputnik Трофима Татаренкова к восьми годам и двум месяцам лишения свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

На скамье подсудимых находились Рустам Горшков и Никита Смаков. Они признаны виновными по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности») и части 2 статьи 167 УК РФ («Умышленное уничтожение имущества, совершенное из хулиганских побуждений, путем поджога, с причинением значительного ущерба»). Свою вину они признали только по статье об умышленном уничтожении имущества. Они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, с них взыскано 428 тысяч 740,16 рубля в качестве материального ущерба.

Также в деле присутствует третий фигурант — Кирилл Шелегов. Однако уголовное производство в его отношении приостановлено, так как он находится в зоне специальной военной операции (СВО).

Вечером 7 января 2024 года осужденные подожгли входную дверь квартиры журналиста, расположенной на набережной реки Фонтанки, после чего скрылись. Ущерб оценен в 50 тысяч рублей.

