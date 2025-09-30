Трамп вновь использовал в отношении России выражение «бумажный тигр»

Президент США Дональд Трамп вновь сравнил Россию с «бумажным тигром». Трансляцию его выступления перед американскими военными вел телеканал Fox News.

«Я так разочарован президентом [России Владимиром] Путиным. Я думал, он покончит с этим делом (...). Я сказал ему: "Знаете, вы не выглядите хорошо. Вы четвертый год находитесь в конфликте, который должен был закончиться за неделю. Вы — бумажный тигр?"», — рассказал глава Белого дома.

Ранее Трамп решил отказаться от некоторых резких высказываний в отношении России, в частности, он пообещал больше не использовать выражение «бумажный тигр».