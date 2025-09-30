Силовые структуры
Трэш-блогера Юлию Финесс проверят на развращение подростка

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

Трэш-блогеру Юлии Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) грозит уголовное дело за развращение 14-летнего подростка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы.

Известно, что в отношении блогера ведется проверка, по ее итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Финесс могут лишить свободы на срок до трех лет.

21-летняя блогерша ранее открыто заявляла, что состоит в отношениях с 14-летним школьником, и публиковала непристойный контент. На него обратила внимание глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина, после чего проверку поручил провести председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Ранее 30 сентября стало известно о задержании блогерши в Москве.

Юлия Финесс — блогерша, которая получила узнаваемость на просторах отечественного интернета благодаря своим треш-видео. Она находилась в активном употреблении наркотических веществ, снимала провокационные «кружочки» с хип-хоп-исполнителем Пашей Техником и неоднократно попадала в скандалы из-за своего вызывающего поведения в общественных местах.

