Известную российскую блогершу задержали в Москве

РЕН ТВ: Треш-блогершу Юлию Финесс задержали в Москве
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Подруга рэпера Паши Техника, популярная треш-блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) задержана в российской столице. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, следователи организовали в отношении медийного лица проверку. Кроме того, информация о задержании подтверждается в соцсетях девушки.

21-летняя блогерша при этом раньше открыто заявляла, что состоит в отношениях с 14-летним школьником, и публиковала непристойный контент.

На подкасте Финесс сказала, что у нее диагностировали шизотипическое расстройство. При этом девушке грозил тюремный срок за оскорбление представителей власти, однако ее признали невменяемой.

Юлия Финесс — блогерша, которая получила узнаваемость на просторах отечественного интернета благодаря своим треш-видео. Она находилась в активном употреблении наркотических веществ, снимала провокационные «кружочки» с хип-хоп-исполнителем Пашей Техником и неоднократно попадала в скандалы из-за своего вызывающего поведения в общественных местах.

