18:18, 9 сентября 2025Интернет и СМИ

Известная российская блогерша рассказала о вялотекущей шизофрении

Блогерша Юлия Финесс заявила, что ей диагностировали шизотипическое расстройство
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: Ksenia Hoffman / YouTube

Известная российская треш-блогерша Юлия Финесс (настоящая фамилия — Максимовская) рассказала, что ей диагностировали шизотипическое расстройство личности. Подробностями она поделилась в выпуске подкаста «Тише», доступном на YouTube.

Ведущая подкаста Ксения Хоффман (настоящая фамилия — Бондарева) напомнила, что Максимовской грозил тюремный срок за оскорбление представителей власти, однако блогершу признали невменяемой. Финесс рассказала, что экспертизу проводили врачи психиатрической клинической больницы № 1 имени Н. А. Алексеева, ранее носившей имя П. П. Кащенко. По словам блогерши, специалисты общались с ней около получаса.

«Мне казалось, я все адекватно отвечала, все там совпадало. На какие-то примеры математические правильные ответы давала. И поставили мне диагноз "шизотипическое расстройство личности". Вялотекущая шизофрения», — рассказала Финесс.

Блогерша добавила, что не верит в правильность этого диагноза и предпочитает ему диагноз, который ей поставили в психиатрической больнице в Армении. Там врачи обнаружили у Максимовской шизоидной расстройство личности, а главный врач учреждения назвал Финесс психопаткой.

В феврале 2024 года Финесс обратилась к президенту России Владимиру Путину с просьбой отправить ее в зону спецоперации. Она заявила, что хочет отдать долг Родине.

Финесс стала известна в сети из-за треш-контента, который она публиковала в своем Telegram-канале. Деятельность блогерши неоднократно критиковала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. Она обращалась в МВД и прокуратуру с требованием проверить ее деятельность.

    Все новости