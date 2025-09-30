Россия
20:22, 30 сентября 2025Россия

Украина попыталась ударить по российскому региону

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены два украинских БПЛА
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что ВСУ задействовали для этого два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дроны над территорией российского региона.

Ранее стало известно, что Белгород атаковали украинские беспилотники. Средства ПВО сбили минимум четыре дрона типа «Дартс». Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция.

