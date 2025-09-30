Украина попыталась ударить по российскому региону

Минобороны: Над Белгородской областью уничтожены два украинских БПЛА

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались ударить по Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что ВСУ задействовали для этого два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) самолетного типа.

По данным оборонного ведомства, в период с 17:00 до 20:00 по московскому времени система противовоздушной обороны (ПВО) сбила дроны над территорией российского региона.

Ранее стало известно, что Белгород атаковали украинские беспилотники. Средства ПВО сбили минимум четыре дрона типа «Дартс». Предположительно, целью атаки была местная гидроэлектростанция.