08:36, 30 сентября 2025Мир

В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Karen Toro / Reuters

В Эквадоре во время протестов из-за цен на топливо демонстранты атаковали кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

Нападение произошло 28 сентября вечером при въезде в провинцию Имбабура. Вместе с эквадорским президентом туда направлялись иностранные дипломаты для доставки гуманитарной помощи.

Около 350 человек напали на кортеж главы государства. Протестующие забросали его петардами, бутылками с зажигательной смесью и камнями. Около 50 солдат, охранявших автомобили, попытались отразить атаку.

В администрации президента Эквадора сообщили, что в составе конвоя также находились высокопоставленные лица, в том числе дипломат Ватикана Андрес Карраскоса, посол Европейского союза Екатерина Дороднова и посол Италии Джованни Даволи.

Посольство Италии в Эквадоре заявило, что посол не пострадал в результате нападения, которое оно охарактеризовало как «террористический акт», направленный против Нобоа.

По данным телеканала, беспорядки в стране продолжаются уже восьмой день. Демонстранты вышли на улицы после того, как правительство заявило о прекращении субсидирования топлива в целях сокращения государственных расходов, борьбы с контрабандой топлива и высвобождения средств для социальных программ.

Ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство на фоне протестов.

