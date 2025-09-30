В Эквадоре протестующие атаковали кортеж президента

CNN: Во время протестов в Эквадоре атаковали кортеж президента Нобоа

В Эквадоре во время протестов из-за цен на топливо демонстранты атаковали кортеж президента страны Даниэля Нобоа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на чиновников.

Нападение произошло 28 сентября вечером при въезде в провинцию Имбабура. Вместе с эквадорским президентом туда направлялись иностранные дипломаты для доставки гуманитарной помощи.

Около 350 человек напали на кортеж главы государства. Протестующие забросали его петардами, бутылками с зажигательной смесью и камнями. Около 50 солдат, охранявших автомобили, попытались отразить атаку.

В администрации президента Эквадора сообщили, что в составе конвоя также находились высокопоставленные лица, в том числе дипломат Ватикана Андрес Карраскоса, посол Европейского союза Екатерина Дороднова и посол Италии Джованни Даволи.

Посольство Италии в Эквадоре заявило, что посол не пострадал в результате нападения, которое оно охарактеризовало как «террористический акт», направленный против Нобоа.

По данным телеканала, беспорядки в стране продолжаются уже восьмой день. Демонстранты вышли на улицы после того, как правительство заявило о прекращении субсидирования топлива в целях сокращения государственных расходов, борьбы с контрабандой топлива и высвобождения средств для социальных программ.

Ранее президент Мадагаскара Андри Радзуэлина распустил правительство на фоне протестов.